António Costa espera projetos de defesa no 1.º semestre de 2026

Lusa

O presidente do Conselho Europeu, António Costa, anunciou hoje que os líderes da União Europeia (UE) chegaram, em Bruxelas, a um acordo sobre a prontidão da Europa na área da Defesa, esperando projetos concretos no primeiro semestre de 2026.

VER MAIS

Num texto relativo às conclusões do debate sobre Defesa, no âmbito da cimeira europeia a decorrer hoje em Bruxelas, o Conselho Europeu reconheceu o trabalho realizado pelos Estados-membros, tendo apelado a que estes concluam o processo de criação de coligações de capacidades em todas as áreas prioritárias até ao final do ano e avancem com projetos concretos a lançar no primeiro semestre de 2026.

Costa referiu, numa mensagem divulgada nas redes sociais, os progressos feitos nesta área, "com novas ferramentas e instrumentos para reforçar as capacidades de defesa da Europa, seguindo uma estratégia de 360 graus e em plena coerência com a NATO".

Ainda nas conclusões do Conselho sobre defesa, os líderes da UE apelaram a que sejam operacionalizados os trabalhos liderados pelos Estados-membros em todos os domínios prioritários de capacidades identificados a nível da UE, com o apoio da Agência Europeia de Defesa e com base numa abordagem global coerente, assente nas Orientações Estratégicas, para que a Europa desenvolva todo o espetro de capacidades modernas necessárias, em plena coerência com a NATO.

Os investimentos em defesa irão, segundo os 27 do bloco, reduzir as dependências estratégicas da UE e reforçar a base tecnológica e industrial da defesa europeia em todo o espaço comunitário.

Os líderes da UE discutem hoje, em Bruxelas, a intensificação do apoio à Ucrânia e da pressão sobre Moscovo, numa cimeira com a presença do Presidente Volodymyr Zelensky, mas com poucas expectativas de avanços rumo a um cessar-fogo.

Num Conselho Europeu com uma agenda particularmente preenchida, os 27 vão ainda debater temáticas com um cariz mais comunitário, casos das metas climáticas do bloco no horizonte de 2040, a crise na habitação, competitividade e migrações.

PUB
PUB