António Costa está em Varsóvia para encontro com homólogo polaco

Depois de visitar os militares portugueses na Roménia, em missão da NATO, António Costa dirigiu-se para a Polónia. Na sexta-feira, o primeiro-ministro vai reunir-se com o seu homólogo polaco, em Varsóvia, onde debaterão a situação da ofensiva russa na Ucrânia. Mais tarde irá o chefe do Executivo português vai visitar o Estádio Nacional, que é agora um centro de acolhimento de refugiados no país. Prevê-se que António Costa divulgue, no fim da visita à Polónia, mais detalhes sobre a sua ida a Kiev.