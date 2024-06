Já é oficial: António Costa é o novo presidente do Conselho Europeu. Vai tomar posse em dezembro.

Os líderes europeus escolheram também Ursula von der Leyen para continuar à frente da Comissão Europeia e a primeira-ministra da Estónia, Kaja Kallas, para chefe da diplomacia europeia.



Mas as duas ainda têm de passar no crivo do Parlamento Europeu.