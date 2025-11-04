António Costa participa na conferência de líderes da COP30 esta semana no Brasil

A cimeira da COP30, entre 10 e 21 de novembro em Belém, na Amazónia brasileira, tem como tema a aplicação do Acordo de Paris e a avaliação das novas metas nacionais de ação climática para a redução das emissões de gases poluente e é antecedida de uma conferência de líderes que decorre na quinta e sexta-feira.

Em comunicado, Costa salienta que as alterações climáticas não são notícias falsas, mas sim "uma realidade cientificamente comprovada" que afeta o nosso e afetará o futuro do planeta.

No domingo (09), Costa irá copresidir à quarta cimeira da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (CELAC), em Santa Marta, Colômbia, para a quarta cimeira CELAC-UE, juntamente com o Presidente da Colômbia, Gustavo Petro, na sua qualidade de presidente `pro tempore` da CELAC.

Dois anos depois do encontro em Bruxelas, a quarta cimeira CELAC-UE visa reforçar ainda mais a cooperação entre os blocos em matéria de desafios globais e continuar a transformar as aspirações comuns dos dois blocos em ações concretas em benefício das populações de ambos os continentes.

O Acordo de Paris, de 2015, que integra a meta de manter o aquecimento global abaixo dos 1,5ºC até final do século, entrou em vigor em 4 de novembro de 2016, uma vez cumprida a condição de ratificação por, pelo menos, 55 países que representassem no mínimo 55% das emissões mundiais de gases com efeito de estufa.

Os planos nacionais para o clima são apresentados a cada cinco anos.