António Costa recebe prémio da UNESCO de defesa da paz

Na ocasião, o júri do galardão destacou “a perseverança do compromisso com a paz” do político português e a “preocupação com os países em desenvolvimento”.



Já a diretora-geral da UNESCO (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura), Audrey Azoulay, caracterizou Costa como “um grande defensor do diálogo e do multilateralismo”.



Em comunicado, Costa sublinhou que o prémio “não se trata de uma recompensa, mas de um apelo renovado à ação”, indicando ainda que irá doar o valor monetário do prémio a uma organização “cuja ação esteja em sintonia com os valores de solidariedade e dignidade que este representa”.



Este galardão foi criado em 1989 e distingue, todos os anos, pessoas, instituições ou organismos públicos ou privados que tenham contribuído de forma significativa para a promoção, procura, salvaguarda ou manutenção da paz, em conformidade com a Carta das Nações Unidas e a Constituição da UNESCO.