António Costa recebido pelo primeiro-ministro britânico em Downing Street

Costa está em funções há 12 dias como presidente do Conselho Europeu.



O Governo do Reino Unido está a recuperar os laços com a União Europeia .



Keir Starmer tem acusado o anterior executivo conservador de ter deteriorado a ligação com o bloco europeu durante o Brexit.



Starmer vai estar em Bruxelas em fevereiro para discutir o tema da segurança europeia.