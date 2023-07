António Guterres "chocado" com violência no Sudão

António Guterres está "chocado" com a escalada da violência e o número de vítimas no Sudão, em particular no Darfur.

O secretário-geral das Nações Unidas alerta para o desrespeito absoluto pelos direitos humanos em todo o país.



As Nações Unidas pedem às Forças Armadas sudanesas e às Forças de Apoio Rápido o fim dos combates e o respeito pelo direito internacional para proteger os civis... e permitir a ação humanitária.



Números do governo sudanês revelam mais de mil e cem mortos desde o inicio do conflito em abril, num balanço que a ONU acredita ser muito mais elevado.



Entre relatos de atrocidades diárias e de abusos sexuais em larga escala contra mulheres, quase três milhões de pessoas fugiram do conflito.