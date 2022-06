António Guterres condena ataque "hediondo" a igreja na Nigéria que matou 22 fiéis

O secretário-geral da ONU, António Guterres, "condenou veementemente" o ataque "hediondo" de domingo a uma igreja no sudoeste da Nigéria, que causou a morte de 22 fiéis, incluindo crianças, de acordo com as autoridades.