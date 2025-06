António Guterres. ONU completa 80 anos "sob ataques" sem precedentes

"Uma e outra vez, observamos um padrão bastante familiar: seguir a Carta quando nos convém, ignorá-la quando não nos convém. A Carta da ONU não é opcional. Não é um menu à la carte."







"Não podemos nem devemos normalizar violações dos seus princípios mais fundamentais", argumentou ainda. "Defender os objetivos e os princípios da Carta é uma missão interminável", afirmou Guterres, referindo-se às guerras e aos desastres humanitários.

Atualmente, a ONU é composta por 193 Estados-membros . A missão e o seu trabalho são guiados pelos propósitos e princípios contidos na sua Carta fundadora – a Carta das Nações Unidas.

As suas tarefas realizam-se através da Assembleia Geral, do Conselho de Segurança, do Conselho Económico e Social e de outros órgãos e comissões da Organização.

Conheça aqui a história da ONU.





"Sejamos claros:", disse António Guterres aos estados-membros, reunidos para uma sessão especial da Assembleia Geral."A ameaça ou o uso da força contra as nações soberanas. A violação do Direito Internacional, incluindo o Direito Internacional humanitário e o Direito Internacional dos direitos humanos. O ataque a civis e às infraestruturas civis. A exploração de alimentos e água. A erosão dos Direitos Humanos", enumerou o secretário-geral, sem contudo nomear qualquer responsável por estas violações."Podemos estabelecer uma ligação direta entre a criação das Nações Unidas e a prevenção de uma terceira guerra mundial", frisou o secretário-geral. "Temos assistido a avanços na democracia, no respeito pelos direitos humanos e no direito internacional mas, infelizmente, hoje assistimos a uma tendência preocupante no sentido oposto".", insistiu, apelando aos Estados-membros para "estarem à altura da ocasião".Um, a ONU é autorizada a tomar medidas quanto a problemas que afligem a humanidade como um todo, desde a paz e segurança às alterações climáticas, passando pelo desenvolvimento sustentável, os Direitos Humanos, ajuda humanitária e emergências de saúde, entre outros.Num contexto internacional de conflitos múltiplos e de recrudescimento dos discursos de ódio e de nacionalismos exarcebados,Se, há 30 anos, os capacetes azuis da ONU eram tidos como forças vitais para pacificar regiões e permitir a resolução de conflitos, atualmente os apelos do secretário-geral ao respeito pela lei internacional e pela soberania dos povos fazem manchetes sem resultados práticos no terreno.Também o Conselho de Segurança, um orgão responsável pela tomada de decisões e emissão de resoluções sobre questões que ameaçam a paz mundial, se tornou praticamente inoperacional., que enfrenta restrições orçamentais crónicas, agravadas pelos cortes maciços de Donald Trump na ajuda externa dos EUA.