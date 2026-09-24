António José Seguro é recebido por Leão XIV no Vaticano

A audiência de António José Seguro com o Papa Leão XVI na Cidade do Vaticano está marcada para as 09:00 locais (08:00 em Lisboa) de hoje.

No Vaticano, o chefe de Estado irá também encontrar-se com o secretário para as Relações com os Estados e as Organizações Internacionais da Santa Sé, arcebispo Paul Richard Gallagher, e visitará a Capela Sistina e a Basílica de São Pedro.

Depois, irá inaugurar a escultura "Encontro", de Álvaro Siza Vieira, nos Jardins do Vaticano. Essa obra do arquiteto português fez parte de um conjunto escultórico concebido para o Pavilhão do Vaticano na Bienal de Arquitetura de Veneza de 2023.

O seu regresso a Portugal está previsto para hoje à tarde.

O Presidente da República chegou a Roma na quarta-feira à tarde, acompanhado pela sua mulher, Margarida Maldonado Freitas, e visitou na capital italiana a Igreja de Santo António dos Portugueses, lugar histórico de acolhimento de peregrinos nacionais.

Em declarações aos jornalistas, António José Seguro manifestou "enorme expectativa" em conhecer e ouvir o Papa Leão XIV num tempo em que tantos líderes mundiais "parecem ter esquecido a importância da diplomacia e do diálogo".

O chefe de Estado referiu que irá transmitir ao Papa "a amizade dos portugueses" e renovar o convite que lhe dirigiu formalmente em maio para uma visita a Portugal em 2027 -- ano em que se assinala 500 anos de representação diplomática permanente da Santa Sé no país e em que a Igreja Católica comemora o 110.º aniversário de Fátima.

"E espero falar, e sobretudo também escutar, porque é importante nós escutarmos a voz do Papa, sobre aquilo que são as preocupações das pessoas: acabar com as guerras, para acabar com o sofrimento das pessoas, quer aqueles que estão diretamente atingidos pelas balas e pelas armas, quer aqueles que sofrem diretamente com o aumento do preço do petróleo e com as consequências que isso tem no aumento do preço da carestia da vida", afirmou.

António José Seguro estava também acompanhado pela secretária de Estado dos Assuntos Europeus, Inês Domingos, pela embaixadora de Portugal junto da Santa Sé, Maria Amélia Paiva, e pela chefe da sua Casa Civil, Cláudia Ribeiro.

O Presidente da República acrescentou que esperava falar com o Papa sobre a inteligência artificial, tema abordado por Leão XIV na encíclica "Magnifica Humanitas", e sobre a necessidade de "construir sociedades mais humanas" e "novas pontes e novos diálogos".

Em maio, em visita a Itália -- o segundo país que visitou, depois de Espanha, desde que assumiu a chefia do Estado, em 09 de março deste ano -- António José Seguro foi questionado sobre o início de pontificado do Papa Leão XIV.

O Presidente considerou que "o Papa tem tido uma ação e sobretudo uma palavra no sentido da defesa da paz, do diálogo, do fim do sofrimento", com "a palavra certa nos momentos certos".

Esta é a sua nona deslocação ao estrangeiro enquanto chefe de Estado, e a segunda vez em Roma. Nestes seis meses de mandato, foi duas vezes a Espanha, duas vezes a Itália, esteve no Luxemburgo, nos Estados Unidos da América, em França e Cabo Verde, país que escolheu para a sua primeira visita de Estado.

O seu antecessor, Marcelo Rebelo de Sousa, escolheu o Vaticano como primeiro destino no estrangeiro nos seus mandatos, logo seguido de Espanha - o que justificou com o reconhecimento de Portugal como Estado independente pela Santa Sé em 1179.

Pouco antes de cessar funções, Marcelo Rebelo de Sousa foi recebido por Leão XIV, na sua última visita ao Vaticano, no início de fevereiro deste ano, e nessa ocasião já se falou de uma possível visita do Papa a Portugal em 2027.