Mundo
António José Seguro reúne-se esta quarta-feira em Paris com Macron
O Presidente da República, António José Seguro, reúne-se esta quarta-feira em Paris com o seu homólogo francês, Emmanuel Macron, para um almoço de trabalho, no âmbito de uma curta visita à capital francesa.
O encontro entre António José Seguro e Emmanuel Macron está agendado para as 13h15 locais (12h15 de Lisboa) no Palácio do Eliseu, a residência oficial do Presidente da República francês, em Paris.
Este encontro com Emmanuel Macron esteve previsto para o início de maio - e seria a segunda deslocação de António José Seguro ao estrangeiro -, mas foi adiado por impossibilidade de conciliar a agenda dos dois presidentes, informou na altura fonte oficial da Presidência da República.
Após este almoço de trabalho, no qual não estão previstas declarações à imprensa, Seguro irá encontrar-se às 16:00 (15h00 de Lisboa) com cerca de duas dezenas de empresários portugueses na residência da embaixada de Portugal em Paris.
Esta será a sétima visita ao estrangeiro de António José Seguro enquanto chefe de Estado.
Cerca de mês e meio depois de ter tomado posse como Presidente da República, em 9 de março, António José Seguro deslocou-se a Madrid, onde foi recebido pelo Rei de Espanha, Felipe VI, e pelo chefe do Governo espanhol, Pedro Sánchez.
Depois, no início de maio, esteve em Itália, para uma cerimónia comemorativa do 50.º aniversário do Instituto Universitário Europeu, em Florença, e reuniu-se em Roma com o Presidente Sergio Mattarella.
No início de junho, esteve no Luxemburgo, numa visita oficial para comemorar o Dia de Portugal, com o primeiro-ministro, Luís Montenegro, durante a qual foi recebido pelos grão-duques Guilherme V e Stéphanie.
A meio de junho, António José Seguro voltou a Itália, para participar no 19.º Encontro da Cotec Europa, em Veneza, onde esteve novamente com o Presidente italiano e com o Rei de Espanha.
Na semana passada esteve em Miami, nos Estados Unidos, onde assistiu ao jogo da seleção portuguesa de futebol contra a Colômbia, e entre hoje e quarta-feira está em Barcelona, onde irá marcar presença na cerimónia de entrega da Medalha de Ouro da União Internacional dos Arquitetos 2026 ao arquiteto Eduardo Souto Moura.
Este encontro com Emmanuel Macron esteve previsto para o início de maio - e seria a segunda deslocação de António José Seguro ao estrangeiro -, mas foi adiado por impossibilidade de conciliar a agenda dos dois presidentes, informou na altura fonte oficial da Presidência da República.
Após este almoço de trabalho, no qual não estão previstas declarações à imprensa, Seguro irá encontrar-se às 16:00 (15h00 de Lisboa) com cerca de duas dezenas de empresários portugueses na residência da embaixada de Portugal em Paris.
Esta será a sétima visita ao estrangeiro de António José Seguro enquanto chefe de Estado.
Cerca de mês e meio depois de ter tomado posse como Presidente da República, em 9 de março, António José Seguro deslocou-se a Madrid, onde foi recebido pelo Rei de Espanha, Felipe VI, e pelo chefe do Governo espanhol, Pedro Sánchez.
Depois, no início de maio, esteve em Itália, para uma cerimónia comemorativa do 50.º aniversário do Instituto Universitário Europeu, em Florença, e reuniu-se em Roma com o Presidente Sergio Mattarella.
No início de junho, esteve no Luxemburgo, numa visita oficial para comemorar o Dia de Portugal, com o primeiro-ministro, Luís Montenegro, durante a qual foi recebido pelos grão-duques Guilherme V e Stéphanie.
A meio de junho, António José Seguro voltou a Itália, para participar no 19.º Encontro da Cotec Europa, em Veneza, onde esteve novamente com o Presidente italiano e com o Rei de Espanha.
Na semana passada esteve em Miami, nos Estados Unidos, onde assistiu ao jogo da seleção portuguesa de futebol contra a Colômbia, e entre hoje e quarta-feira está em Barcelona, onde irá marcar presença na cerimónia de entrega da Medalha de Ouro da União Internacional dos Arquitetos 2026 ao arquiteto Eduardo Souto Moura.
Tópicos