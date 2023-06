António Vitorino defende revisão do salvamento no Mediterrâneo

FOTO: EPA/BOUGIOTIS EVANGELOS

No Dia Mundial do Refugiado, o presidente da Organização Internacional das Migrações, António Vitorino, defende uma revisão dos atuais mecanismos de salvamento no Mediterrâneo e recorda a recente tragédia no mar, junto à costa grega.