António Vitorino diz que situação na fronteira entre Polónia e Bielorrússia é intolerável

António Vitorino diz que a situação é intolerável e defende o acesso das organizações não-governamentais para auxiliarem os migrantes que estão na fronteira da Bielorrússia. O Diretor-geral da Organização Internacional para as migrações defende ainda uma ação concertada para acabar com as redes de tráfico humano.