António Vitorino vê União Europeia a atravessar "crise existencial"

O antigo comissário europeu esteve esta quinta-feira no Telejornal da RTP a analisar os 40 anos desde a adesão de Portugal à CEE, atual União Europeia. Considerou que o bloco europeu vive neste momento "uma crise existencial", até porque também o multilateralismo está "em crise".

Para o político português, a União Europeia deve promover uma maior integração mas deve também ser "mais democrática" de forma a resistir ao "crescimento dos populismos".



Na visão de António Vitorino, o projeto europeu "está sempre inacabado" e que a questão da defesa e segurança é, neste momento, uma preocupação central para lideranças e opinião pública.



O ex-comissário considera que os europeus se "desleixaram" e "descuraram" essa dimensão durante vários anos. Agora é preciso "recuperar o tempo", vincou, dando ênfase à importância do setor digital.



Quanto o aproveitamento dos fundos europeus, António Vitorino admitiu que "houve erros e desperdício", mas que estes foram centrais para o desenvolvimento do país.



"No seu conjunto, sem os fundos não teríamos atingido o país que somos hoje", vincou.