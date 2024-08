É um avanço depois da visita do secretário de estado Anthony Blinken a Tel Aviv, onde esteve com Netanyahu.

Israel aceita uma trégua em Gaza, proposta pelos Estados Unidos. O primeiro-ministro israelita diz que a prioridade é trazer com vida o maior número de reféns possível.



Blinken espera agora pela resposta do Hamas. Estará amanhã com os líderes do Egito e do Catar.