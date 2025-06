Anúncio de Trump. Estados Unidos fizeram ataque a três instalações nucleares iranianas

Fordow é o complexo nuclear situado numa montanha, a oitenta metros de profundidade, considerado de difícil alcance por ataques militares.Numa mensagem que publicou na rede social Truth Social, Trump diz que não descarta também um possível ataque dos Estados Unidos ao Irão. São revelações no dia em que bombardeiros norte-americanos B-2 saíram de território americano para parte incerta.





"Concluímos o nosso bem-sucedido ataque às três instalações nucleares no Irão, incluindo Fordo, Natanz e Esfahan. Todos os aviões estão agora fora do espaço aéreo do Irão. Uma carga completa de BOMBAS foi lançada no sítio principal, Fordo. Todos os aviões estão a caminho de casa em segurança", escreve Trump numa publicação nas redes sociais.



O Irão já tinha prometido retaliar contra qualquer ataque norte-americano.





O ataque dos EUA surge ao nono dia de ataques de Israel ao Irão, que tentaram erradicar sistematicamente as defesas aéreas e as capacidades de mísseis ofensivos do país, ao mesmo tempo que danificaram várias instalações de enriquecimento nuclear.



As autoridades norte-americanas e israelitas afirmaram que os bombardeiros "stealth" norte-americanos B-2 e uma bomba com mais de 10 toneladas, que só aqueles aparelhos conseguem transportar, ofereciam a melhor hipótese de destruir locais fortemente fortificados ligados ao programa nuclear iraniano, enterrados no subsolo, como é o caso da central nuclear de Fordow, a menos de 100 quilómetros a sul de Teerão, que se acredita proceder a enriquecimento de urânio acima dos 60%.



Trump chegou à Casa Branca com a promessa de manter a América fora de conflitos estrangeiros dispendiosos e zombou do valor do intervencionismo americano protagonizados pelos dois presidentes democratas anteriores, Barack Obama e Joe Biden.







c/ Lusa