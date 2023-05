Ao ataque no Dia da Vitória. Putin acusa Ocidente de mover guerra contra a Rússia

", começou por afirmar o chefe de Estado russo perante milhares de militares, comparando o conflito atual na Europa à II Guerra Mundial.





"Contra a nossa Rússia foi desencadeada, outra vez, uma autêntica guerra. Mas nós resistiremos ao terrorismo internacional e também defenderemos os habitantes do Donbass, assim como vamos garantir a nossa segurança".





Para a Rússia, prosseguiu Putin, não há "povos amigos e inimigos, nem no Leste nem no Ocidente". Nada é mais importante neste momento, continuou, do que os esforços dos militares russos.



"A segurança do país hoje depende de vocês, o futuro do nosso Estado e do nosso povo depende de vocês (...) Vocês cumprem as vossas missões militares com honra, lutam pela Rússia", continuou antes de lançar: "Pela Rússia, pelas nossas valentes forças armadas, pela vitória! Viva!".

Ocidente esqueceu-se do nazismo





Vladimir Putin classificou ainda de criminosa a “ideologia de supremacia defendida pelos dirigentes ocidentais", a quem acusa de esquecimento.



"Consideramos que qualquer ideologia de supremacia é repugnante, criminosa e mortal (...) Parece que se esqueceram de quem liderou a demente aspiração dos nazis para a dominação mundial", disse Vladimir Putin durante o desfile militar na Praça Vermelha, em Moscovo.







as "elites ocidentais globalizadas" são responsáveis por pôr "os povos uns contra os outros, dividir as sociedades, provocar conflitos sangrentos".



“O objetivo do Ocidente é provocar o colapso e a destruição do nosso país”, acusou ainda Putin, referindo a ofensiva contra a Ucrânia como uma medida destinada a defender a Rússia contra uma suposta agressão ocidental.



A tradicional marcha, presidida por Vladimir Putin, vai mais tarde dirigir-se às tropas em parada, entre as quais as unidades que combatem na Ucrânia, país invadido pela Rússia, em fevereiro de 2022.

