Ao final da tarde. Conselho de Segurança da ONU convocado de urgência a pedido do Irão

A sessão terá início às 15:00 locais (20:00 GMT) e ainda se desconhece a ordem do dia.

O Conselho nunca se reúne aos fins de semana ou feriados, exceto em casos de máxima urgência, como sucede com as guerras ou invasões de países.

Esta é a terceira reunião solicitada pelo Irão desde que Israel lançou os seus ataques contra as instalações nucleares do país persa, a que se juntaram ontem os Estados Unidos. A primeira reunião de emergência realizou-se na sexta-feira, dia 13, e a segunda sete dias depois.

Nenhuma das sessões anteriores resultou numa resolução ou mesmo numa declaração conjunta, o que é impensável dado o poder de veto dos EUA sobre as decisões do Conselho e o facto de o conflito com o Irão sobre o seu programa nuclear ser uma questão altamente divisiva no seio do Conselho.

Normalmente, das cinco grandes potências com assento permanente, a Rússia e a China tendem a ficar do lado do Irão e os países ocidentais do lado oposto.

De referir que os ataques da noite de sábado dos aviões americanos não foram condenados pela França ou pelo Reino Unido, cujos líderes preferiram marcar nas suas redes sociais a impossibilidade de permitir que o Irão desenvolva armas nucleares.

Os Estados Unidos entraram no sábado - madrugada de domingo na Europa - na guerra de Israel contra o Irão, bombardeando as três principais instalações envolvidas no programa nuclear iraniano, enquanto o Presidente Donald Trump ameaçou o regime de Teerão com mais ataques se "a paz não chegar rapidamente".