Energia restaurada em Paris após apagão que deixou bairros às escuras

Segunda a empresa de distribuição de energia Enedis, ruas dos bairros 6, 7, 14 e 15 de Paris ficaram sem eletricidade esta quinta-feira devido a “um incidente”.



A operadora da rede francesa RTE associou o episódio a um incidente técnico na sua subestação elétrica de Issy-Les-Moulineaux, a sudoeste da capital francesa.



A origem exata do incidente permanece desconhecida e as investigações estão em curso, adiantou um porta-voz da RTE.



A falha, que também interrompeu alguns serviços de metro e comboios suburbanos, deixou inicialmente cerca de 170.000 residências sem eletricidade a partir das 05h38.



A energia foi gradualmente restaurada e, às 06h50, apenas cerca de 2.600 residências continuavam sem eletricidade, segundo a RTE.





Algumas linhas de metro e comboios suburbanos foram interrompidas, segundo a Enedis.

