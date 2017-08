Apagão forçado em cruzeiro de luxo por causa de alegada ameaça de ataque pirata

RTP 09 Ago, 2017, 15:14 / atualizado em 09 Ago, 2017, 15:15 | Mundo

O comandante comunicou aos 1900 passageiros que todas as cortinas das cabines deveriam ser fechadas e as atividades de entretenimento na parte exterior canceladas durante a noite por causa das alegadas ameaças. O Sea Princess saiu de Sydney, na Austrália, para dar a volta ao mundo durante 104 dias. O apagão ocorreu quando a embarcação passava pelo Oceano Índico, Mar Árabe, Golfo de Áden e Canal de Suez.



Uma das passageiras, Carolyne Jasinski, disse que o comandante do navio, Gennaro Arma, afirmou que todos deveriam estar “preparados para um ataque pirata”, e que durante 10 dias não haveria “festas, sessões de filmes ou mergulhos na piscina”.



Os passageiros terão sido ainda obrigados a participar num exercício de simulação de ataque, no qual todos deveriam participar.



O porta-voz da empresa responsável pelo navio afirmou que “todas as medidas no Sea Princess foram tomadas por questões de segurança e não como resposta a uma ameaça específica”. O responsável justificou ainda esta situação ao afirmar que se trata de uma prática normal em navios internacionais nesta região.