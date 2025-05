Apagão. Rede europeia que gere redes elétricas cria comité para investigar incidente

A organização disse que vai "investigar as causas essenciais, elaborar uma análise exaustiva e avançar com recomendações num relatório final" sobre o incidente de segunda-feira que deixou Portugal continental, Espanha e Andorra praticamente sem eletricidade e também uma parte do território de França.

A Rede Europeia de Gestores de Redes de Transporte de Eletricidade acrescentou que também será feito um relatório que vai apresentar de maneira exaustiva todos os detalhes do incidente.

O comité vai incluir investigadores de vários países da União Europeia e os que estiveram envolvidos no incidente, assim como as entidades nacionais dos países afetados.

Nas redes sociais, o comissário europeu para a Energia, Dan Jørgensen, saudou "o anúncio da Rede Europeia de Gestores de Redes de Transporte de Eletricidade de criar um painel de especialistas para investigar o `apagão` em Espanha e Portugal, que vai atualizar regularmente a Comissão Europeia".

O membro do executivo comunitário acrescentou que "é necessário apurar as causas do incidente", depois de estar reestabelecida a eletricidade nos dois países: "São necessárias medidas para melhorar, com base na informação que seja disponibilizada".