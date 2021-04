Apartheid. Israel e a "discriminação sistemática" dos palestinianos

– é este, segundo a Human Rights Watch, o princípio de base das políticas do Estado hebraico para com as populações palestinianas do Médio Oriente.No relatório Um Limiar Ultrapassado – As autoridades israelitas e os crimes de Apartheid e Perseguição , a organização não-governamental conclui que as autoridades israelitas “adotaram políticas para mitigar o que descrevem abertamente como umademográfica dos palestinianos”.

A Human Rights Watch comparou as políticas e práticas israelitas para com os quase sete milhões de habitantes palestinianos nos territórios ocupados e em Israel com a forma como os judeus israelitas são tratados.



Em Israel - onde um quinto dos nove milhões de habitantes são palestinianos - e nos territórios ocupados, procurou-se maximizar os terrenos disponíveis para as comunidades judaicas, confinando os palestinianos a centros urbanos de elevada densidade populacional.. Algo que é particularmente evidente nos territórios palestinianos ocupados.“Estas políticas, que garantem aos judeus israelitas os mesmos direitos e privilégios onde quer que vivam e discriminam palestinianos em graus variáveis onde quer que vivam, refletem uma política que privilegia um povo às custas de outro”, afirma o diretor executivo da Human Rights Watch, Kenneth Roth, citado na ediçãodo jornal britânico

“Panfleto de propaganda”

Confrontado com o teor deste relatório, o Ministério israelita dos Negócios Estrangeiros veio já acusar os autores de terem produzido um “panfleto de propaganda”, com “alegações ficcionais”.



Por sua vez, o diretor da Human Rights Watch para Israel e a Palestina, Omar Shakir, não hesitou em descrever o conteúdo do documento como “a mais austera conclusão” retirada pela organização “em 30 anos a documentar abusos no terreno”.No Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional, de 1998, define-se apartheid – denominação do regime segregacionista que governou a África do Sul – como “um regime institucionalizado de opressão e dominação sistemáticas de um grupo racial sobre outro”. A perseguição, que é também um crime contra a humanidade, é “a privação severa e intencional de direitos fundamentais”.