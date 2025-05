"Apenas uma ideia". Trump emite ordens para "reconstruir e abrir a prisão de Alcatraz"

A prisão federal de Alcatraz, também conhecida como The Rock - O Rochedo - foi fechada em 1963. Atualmente, é um dos destinos turísticos mais populares de São Francisco.





Alcatraz era originalmente um forte de defesa naval e foi reconstruído no início do século XX como prisão militar. Na década de 1930, O Departamento de Justiça começou a receber condenados do sistema prisional federal. Entre os prisioneiros mais famosos estavam Al Capone, Mickey Cohen e George "Machine Gun" Kelly.





O Rochedo era considerado a instalação prisional mais segura dos Estados Unidos, dado ter sido construída precisamente numa ilha, situada na baía da cidade com as águas geladas e as fortes correntes circundantes. Não há registos oficiais de fugas bem-sucedidas de Alcatraz, embora cinco prisioneiros estejam apontados como "desaparecidos e presumivelmente afogados".





Alcatraz foi fechada porque a logística era demasiado cara para garantir o funcionamento, sobretudo devido à insularidade.



As operações custavam quase três vezes mais do que em qualquer outra prisão federal.

"É um símbolo de lei e ordem"



Trump declarou aos repórteres durante a viagem da Florida para a Casa Branca que reabrir a prisão foi "apenas uma ideia" que teve e decidiu "colocar em prática".





"Hoje, estou a instruir o Departamento Federal de Prisões, juntamente com o Departamento de Justiça, o FBI e a Segurança Interna, a reabrir um Alcatraz substancialmente ampliado e reconstruído", declarou Trump.









Entretanto, Nancy Pelosi, ex-presidente da Câmara dos Representantes e legisladora democrata da Califórnia, relativizou o plano do presidente republicano e respondeu no X: "Alcatraz fechou como prisão federal há mais de 60 anos. Agora é um parque nacional muito popular e uma grande atração turística. A proposta do presidente não é séria".









Turismo em Alcatraz | Noah Berger - Reuters





O senador estadual democrata de São Francisco, Scott Wiener, apontou a ideia como "profundamente desequilibrada", numa publicação no Instagram, e classificou-a como "um ataque ao Estado de Direito".





Para o professor Gabriel Jack Chin, da Escola Davis de Direito da Universidade da Califórnia, será preciso um grande investimento para transformar Alcatraz numa prisão funcional.



“Há muitas camas vazias” nas prisões existentes, continuou Chin, citado na BBC. "Portanto, não está claro se um novo é necessário", perante um sistema prisional federal com uma ocupação abaixo de cerca de 25 por cento da capacidade máxima.







Ao mesmo tempo, Alcatraz tem "uma reputação como uma prisão dura" e Trump está a tentar enviar uma mensagem de que o seu Executivo será duro com o crime, acrescentou Chin.









Alcatraz. Baía de San Francisco | Carlos Barria - Reuters

Cenário para filmes



A prisão inspirou diversos filmes, entre os quais Birdman de Alcatraz, de 1962, com o ator Burt Lancaster a encarnar o papel de um assassino condenado Robert Stroud, que enquanto cumpria uma sentença de prisão na ilha da prisão desenvolveu interesse em pássaros e passou a se tornar um especialista em ornitólogos.



Foi também pano de fundo para o filme The Rock, de 1996, no qual Sean Connery e Nicolas Cage protagonizaram as personagens de um ex-capitão do SAS e um químico do FBI com a missão de resgatar reféns da ilha.



"Quando éramos uma nação mais séria, no passado, não hesitávamos em prender os criminosos mais perigosos e mantê-los longe de qualquer pessoa a quem pudessem causar dano", escreveu Donald Trump na rede Truth Social.