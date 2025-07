Aplicação com horários de missas atinge dois milhões de utilizadores

Em declarações à Lusa, o fundador do projeto Mass Times, o programador argentino Pablo Licheri, explicou que a aplicação visou responder às necessidades dos fiéis e resulta da colaboração dos católicos, que carregam no sistema os horários das celebrações, missas e confissões das suas paróquias.

"Comecei a fazer este projeto em 2014, um projeto `online` completamente independente", que "começou a ter sucesso" porque "as pessoas estão em movimento e querem saber coisas práticas".

Católicos deslocados, emigrantes e de férias são o público-alvo do Mass Times, que está disponível em nove idiomas, entre os quais a língua portuguesa.

Agora, o objetivo é "carregar mais [horários de] Igrejas e incluir outras funcionalidades", como as leituras semanais.

"Queremos manter a plataforma por muitos anos, como algo atual e prático. Não queremos ser criadores de conteúdos, mas manter focado o projeto", explicou Pablo Licheri.

O objetivo é atingir os dez milhões de utilizadores em três anos, explicou o promotor, que irá aproveitar o Jubileu dos Missionários e Influenciadores Católicos (28 e 29 de julho), em Roma, para procurar interessados.

Atualmente, a aplicação de telemóvel tem dados de mais de 125 mil igrejas, "um pouco menos de metade das que existem no mundo", e tem uma presença mundial.

"Em todos os países, há pelo menos o horário de uma Igreja carregado" na plataforma.

A ideia do projeto nasceu após um retiro e depois do apelo do Papa Francisco para trabalho missionário no "continente digital".

"Pensar em como as possíveis utilizações das novas tecnologias podem ajudar-nos a crescer na nossa fé", disse Licheri.

Todos os meses, os dados são atualizados mais de sete mil vezes, graças a uma comunidade de mais de 75.000 contribuintes, que enviam correções, alterações e novos horários.

Os subscritores da plataforma gratuita são convidados a receber também uma `newsletter` semanal, todos os sábados, sobre temas de fé, devoções e reflexões eucarísticas.

Segundo o Vaticano, o jubileu dos influenciadores digitais destina-se a "todos aqueles que evangelizam no ambiente digital, partilhando a mensagem do Evangelho em redes sociais, blogs, canais e aplicações".