Apoiantes de Bolsonaro manifestam-se pela posse e porte de armas no Brasil

Convocados pelo movimento pró-armas com o slogan, os manifestantes reuniram -se em frente à catedral de Brasília e marcharam pela Esplanada dos Ministério, vestidos de branco e sem máscaras de proteção contra a covid-19, na maioria.Os manifestantes reivindicaram o direito à autodefesa e pediram "o fim da perseguição cultural" contra os entusiastas de armas, como caçadores, atiradores desportivos e colecionadores.", disse à agência France-Presse Marcelo Duarte, de 46 anos, que carregava o seu filho nos ombros.", defendeu, por sua vez, Viviane Duarte, de 44 anos.O porte de armas de fogo está entre as principais causas defendidas por Jair Bolsonaro, um ex-capitão do exército que assumiu o poder em janeiro de 2019 defendendo a autodefesa e a luta contra o crime, num dos países com maiores índices de violência da América do Sul.





Crise de popularidade do presidente







Nos seus dois anos e meio no poder, Bolsonaro assinou mais de 30 decretos visando facilitar a aquisição ou porte de armas por brasileiros, mas muitos deles foram barrados pelo Poder legislativo ou judiciário.O chefe de Estado vem mobilizando a sua base mais extremista há meses, num momento em que a sua popularidade está no nível mais baixo, enquanto a que a do seu rival direto, o ex-presidente Lula da Silva, aumenta.A rejeição ao presidente do Brasil atingiu esta semana os 51%, o maior índice desde que assumiu o poder, em 2019, segundo uma sondagem do Instituto Datafolha divulgada na quinta-feira.Por outro lado, Luis Inácio Lula da Silva lidera uma eventual primeira volta das presidenciais de 2022, com 46% dos votos face a Jair Bolsonaro (25%), informou na sexta-feira o Datafolha.O atual chefe de Estado é fortemente criticado pela sua gestão da pandemia do novo coronavírus.