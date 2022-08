Apoiantes de Trump revoltados com rusga do FBI à casa de Mar-a-Lago

A Polícia Federal (FBI, na sigla em inglês) e o Departamento de Justiça ainda não comentaram as buscas.

As buscas foram aprovadas ao mais alto nível do Departamento de Justiça (DoJ).



I share the deep concern of millions of Americans over the unprecedented search of the personal residence of President Trump. No former President of the United States has ever been subject to a raid of their personal residence in American history.