Apoio à Palestina. Em Genebra, chega ao fim a ocupação da Universidade após evacuação da polícia

Chegou ao fim a mobilização dos estudantes pró-palestinianos que ocuparam, durante a última semana, a Universidade de Genebra, na Suíça. Apesar da pressão dos últimos dias, cinquenta manifestantes permaneciam no local e recusaram-se a sair até terem sido detidos pela polícia, que chegou ao local pelas cinco da manhã (menos uma hora em Lisboa) desta terça-feira., segundo a Rádio Televisão Suíça (RTS) , citando o porta-voz da polícia de Genebra. acrescenta . De acordo com a mesma fonte, a operação decorreu de forma pacífica com os manifestantes detidos a ser posteriormente interrogados nas esquadras da polícia.À saída do recinto, os estudantes entoaram cânticos como “somos filhos de Gaza” e “Palestina livre, livre” e foram aplaudidos pelas duas dezenas de pessoas que passaram a noite frente à universidade para os apoiar, observou a RTS no local. Como última palavra de ordem, ecoaram “mais quente, mais quente, somos mais quentes do que a reitoria”, uma provocação que já tinham lançado durante a mobilização de segunda-feira à tarde.

Ao final do dia de domingo, 12 de maio, a reitora da Universidade de Genebra, Audrey Leuba, tinha dado aos estudantes um primeiro prazo para pôr termo à ocupação, que durava há quase uma semana, segundo o qual tinham até às 20 horas locais para se desmobilizarem, mas aqueles decidiram ignorar o ultimato que receberam por email, escreve o diário Tribune de Genève.

Face à ameaça de desmobilização, no domingo à noite centenas de pessoas reuniram-se frente à universidade para protestar “contra a repressão” e “em solidariedade com a Palestina” mas também para apelar à demissão da reitoria. Uma mobilização que se repetiu em força no dia seguinte, na sequência dos desenvolvimentos.

Na segunda-feira, a reitoria da Universidade de Genebra (UniGe) apresentou uma queixa por “invasão de propriedade”, anunciando o fim do período de negociação, que ambas as partes concordaram ter falhado. Mais tarde, lamentando a “força crescente” do movimento estudantil pró-palestiniano, a reitoria alegou num comunicado enviado à comunidade académica que a proibição de acesso à universidade por parte de pessoas externas deixou de ser uma medida suficiente.

Ainda não é claro, mas as notícias das últimas horas dão conta de novas ocupações estudantis: uma em Genebra, na Escola Superior de Paisagismo, Engenharia e Arquitetura de Genebra (HEPIA), com cerca de cinquenta estudantes que ocuparam a universidade logo pela manhã e foram expulsos pelas autoridades ao início da tarde, outra na Universidade de Zurique.Depois de Genebra, as ocupações estudantis pró-Palestina têm vindo a ganhar terreno na Suíça: Berna, Basileia, Friburgo ou Lausanne, os manifestantes exigem que as suas universidades tomem uma posição sobre as violações dos direitos humanos que estão a ser cometidos em Gaza. Apelam também a “libertação da Palestina” da ocupação israelita e ao boicote académico às instituições e empresas de Israel.