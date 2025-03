Apoio militar dos EUA à Ucrânia em risco após discussão entre Trump e Zelensky

Esta medida pode afetar o envio de radares, veículos, munições e mísseis a Kiev, segundo revelou o alto funcionário, que falou ao jornal sob condição de anonimato.A ser verdade, a decisão marca uma viragem total da posição dos EUA em relação à Ucrânia, depois do momento de grande tensão protagonizado por Trump e Zelensky numa conferência de imprensa na Casa Branca, na sexta-feira, onde o presidente ucraniano foi acossado por Donald Trump e pelo seu vice-presidente, JD Vance Em entrevista à Fox News , Zelensky considera que todos ficaram a perder com a violenta discussão que aconteceu na Casa Branca, mas admite que sem a ajuda americana vai ser complicado lutar contra os russos e pede a Trump para se colocar mais ao lado da Ucrânia.

EUA exigem pedido de desculpas, Zelensky rejeita

Do lado de Washington, os sinais não são tão otimistas como os de Zelensky.Marco Rubio garantiu que Zelensky sabia qual era o plano e colocou mesmo em dúvida a vontade do presidente ucraniano em chegar a um acordo de paz."Detalhámos muito claramente qual é o nosso plano, que é levar os russos à mesa das negociações", disse Rubio, em entrevista à televisão norte-americana CNN.Mas "durante dez dias, em todos os compromissos que tivemos com os ucranianos, houve complicações, incluindo as declarações públicas do presidente Zelensky", disse Rubio, questionando a disponibilidade do presidente ucraniano "para atingir a paz"."Talvez ele não queira um acordo de paz. Diz que quer um, mas talvez não queira", disse o diplomata, acrescentando que "este enfraquecimento dos esforços para alcançar a paz é muito frustrante"."Respeito o presidente [Trump] e respeito o povo americano", garantiu Zelensky.

Zelensky multiplica mensagens de agradecimento

Thank you America, thank you for your support, thank you for this visit. Thank you @POTUS, Congress, and the American people.

Ukraine needs just and lasting peace, and we are working exactly for that.