Após ataques russos contra rede energética. Zelensky volta a pedir trégua aérea e marítima

Last night, the Russian army carried out another massive attack on our energy infrastructure. Various facilities were targeted in several regions – Odesa, Poltava, Chernihiv, and Ternopil. In total, the Russians used nearly 70 missiles, both cruise and ballistic, as well as… pic.twitter.com/bpj5XCPYSW — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 7, 2025

Os cinco aviões de combate Mirage 2000 foram entregues à Ucrânia pela França no mês passado.

Kiev revelou que as forças russas lançaram 67 mísseis e 194 drones contra infraestruturas de gás ucranianas, tendo sido abatidos 34 mísseis e 100 das aeronaves sem tripulação.





Turquia apoia trégua

“Estamos prontos a dar qualquer contribuição, incluindo acolher o processo de negociação, para o estabelecimento de uma paz justa, duradoura e honrosa na Ucrânia”, disse Erdogan, cujo país é membro da NATO.

Diplomacia na Arábia Saudita e África do Sul

"É importante que os nossos países partilhem a mesma posição: nada sobre a Ucrânia sem a Ucrânia", acrescentou Zelensky.





c/ agências

Zelensky reiterou também o apelo a uma trégua limitada nos céus e no mar, tal como proposto inicialmente pelo presidente francês Emmanuel Macron.E isto é algo que pode ser efetivamente controlado.- proibir a utilização de mísseis,de longo alcance e bombas aéreas. E o- uma garantia efetiva de uma navegação normal”, escreveu o presidente ucraniano na rede social X.“E isso pode ser efetivamente controlado. Calma no céu, proibir o uso de mísseis,de longo alcance e bombas aéreas”, acrescentou.O chefe de Estado garantiu que a “e é a Ucrânia que luta pela paz desde o primeiro segundo desta guerra.Zelensky recordou que, na última noite, “o exército russo levou a cabo outro ataque maciço às nossas infraestruturas energéticas. Várias instalações foram visadas em várias regiões - Odessa, Poltava, Chernihiv e Ternopil. No total, os russos utilizaram cerca de 70 mísseis, tanto de cruzeiro como balísticos, bem como quase 200de ataque. Tudo isto foi dirigido contra infraestruturas que asseguram uma vida normal”.Segundo o presidente ucraniano, esta sexta-feira “os caças F-16 e os aviões Mirage fornecidos pela França foram utilizados para proteger os céus ucranianos. Em particular, os Mirage intercetaram com êxito os mísseis de cruzeiro russos. Obrigado”.”.O presidente turco,, declarou esta sexta-feira, como medida de reforço da confiança entre as partes”, apelando a “uma paz justa, duradoura e honrosa na Ucrânia”.“Apoiamos a ideia de estabelecer um cessar-fogo o mais rapidamente possível e parar os ataques no ar e no mar, como medida de reforço da confiança entre as partes”, disse Erdogan, citado pela France Presse.O líder turco afirmou também que “a segurança europeia não é apenas uma questão para os países da União Europeia”, a que a Turquia é candidata desde 1999, depois de ter pedido a adesão em 1987.Erdogan apelou para que a Turquia seja incluída nas discussões e que as relações com os Estados Unidos sejam poupadas.. É também importante manter a ligação transatlântica e obter o apoio do nosso aliado americano””, acrescentou.No plano diplomático,para definir “um quadro para um acordo de paz e um primeiro cessar-fogo”, de acordo com Steve Witkoff, enviado americano para o Médio Oriente.Zelensky anunciou que se deslocaria à Arábia Saudita na segunda-feira para se encontrar com o príncipe herdeiro saudita Mohammed ben Salmane.numa visita que é “uma extensão dos compromissos em curso” sobre “um processo de paz inclusivo” entre Kiev e Moscovo, de acordo com um porta-voz da presidência sul-africana."Esta visita é a continuação dos compromissos assumidos pelo presidente [sul-africano] Cyril Ramaphosa com o presidente [russo] Putin e o presidente [ucraniano] Zelensky em favor de um processo de paz inclusivo que abrirá caminho para a paz entre a Rússia e a Ucrânia", acrescentou Vincent Magwenya à agência de notícias France Prece.Cyril Ramaphosa e Volodymyr Zelensky tiveram uma conversa telefónica, após a qual o chefe de Estado ucraniano agradeceu nas redes sociais o apoio "à soberania e integridade territorial da Ucrânia".