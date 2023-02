Após demissão de Nicola Sturgeon. SNP dividido sobre independência

O responsável do SNP em Westminster considera que na próxima conferencia do partido, que vai decorrer em março, o plano de Sturgeon deve ser adiado para dar a possibilidade ao novo líder para expor as suas intenções sobre a independência da Escócia do Reino Unido.

“Penso que é sensato carregarmos no botão de ‘pausa’ nessa conferência e darmos ao novo líder a oportunidade de expor a sua visão”, afirmou Flynn à Ski News. Entre os potencias candidatos a suceder a Nicola Sturgeon estão: John Swinney, atual principal vice-ministro; Angus Robertson, veterano da “era Salmond” que foi líder do SNP no parlamento britânico entre 2007 e 2017; Kate Forbes, ministra das Finanças do executivo de Edimburgo; Keith Brown, o vice-líder do partido e Humza Yousaf , atualmente responsável pela pasta da Saúde.



Uma proposta que é apoiada por Mike Russel, presidente do SNP, que afirmou à BBC que pensa “que esse é um assunto que necessita de ser discutido”,Numa altura em que se especula sobre que será o substituto de Nicola Sturgeon, Flynn afirmou que o seu nome ainda não tinha entrado na lista de concorrentes e recusou-se a revelar quem gostaria de ver a lidar o SNP.No entanto, o deputado do partido em Westminster exclui a possibilidade de assumir “a grande tarefa” de liderar o partido.