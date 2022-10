Após furacão. Florida debate-se com aumento de infeções por bactérias carnívoras

Em comunicado, as autoridades norte-americanas assinalaram um aumento de novos casos provocados pela bactéria vibrio vulnificus na região que coincide com a área assolada pelo furacão Ian, a 28 de setembro.







"O Departamento de Saúde da Florida no condado de Lee está a observar", disse na segunda-feira um porta-voz do departamento de saúde da região.Depois de a tempestade de categoria quatro ter atingido a área de Lee, na Florida, a subida das águas terá possibilitado a propagação do micro-organismo carnívoro., sublinhou o comunicado.

“À medida que a situação pós-tempestade evolui, os indivíduos devem tomar precauções contra infeções e doenças causadas pelo vibrio vulnificus”, alertam as autoridades. O comunicado adverte ainda os moradores para que "estejam sempre cientes dos riscos potenciais associados ao expor feridas abertas, cortes ou arranhões na pele a água quente, salobra ou salgada".







Aumento de casos

Depois de 28 de setembro, as autoridades de saúde registaramA região de Collier também





Durante este ano, o Estado da Florida registou um, segundo dados de saúde do estado . As autoridades estimam que perto de metade das infeções estão relacionada com a tempestade.Em 2021, foram registadas dez mortes e 34 casos na Florida. Sete mortes foram atribuídas à bactéria em 2020.

Bactéria "comedora de carne"

O vibrio vulnificus é uma espécie de bactéria que vive em ambientes marinhos e tem a habilidade em invadir e destruir tecidos moles. Ao ser altamente invasiva num corpo vivo, a bactéria causa uma infeção conhecida por fascite necrosante.





É uma. Os primeiros sintomas são tremores, náuseas, febras altas e lesões cutâneas, mas rapidamente evolui para diarreia, vómitos e manchas e bolhas na pele.