Após o desastre, Nepal apela a "esforço global" para combater alterações climáticas

O ministro nepalês dos Negócios Estrangeiros apelou este sábado a um "esforço global" no combate às alterações climáticas, assinalando que o país é uma das maiores vítimas do aquecimento global, mas contribui com "menos de 0,01 por cento" para as emissões de gases de efeitos de estufa. A enxurrada devastadora da última quarta-feira provocou pelo menos 683 mortos e mais de três mil desaparecidos.