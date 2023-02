Após sismos. Turquia identifica mais de 560 suspeitos em investigação a construtores

As autoridades da Turquia vão aprofundar a investigação a empresas de construção civil suspeitas de violarem padrões de segurança, na sequência dos sismos do início de fevereiro, garante o ministro turco do Interior. Suleyman Soylu promete ainda a construção de cidades “nos locais certos”. O número de vítimas mortais foi revisto, esta quinta-feira, para 43.556.