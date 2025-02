Apple também renomeia o Golfo do México como Golfo da América

Com esta medida, a Apple segue a decisão tomada pelo Google Maps na segunda-feira, quando fez a alteração de acordo com a ordem executiva assinada pelo Presidente Donald Trump em 21 de janeiro.

No entanto, tanto a Google como o Apple Maps aplicaram a alteração apenas aos dispositivos utilizados nos Estados Unidos, uma vez que no resto do mundo os dois nomes surgem assim: "Golfo do México (Golfo da América)", detalhou a agência Efe.

Da mesma forma, o mapa utilizado pelos dispositivos da Microsoft foi adaptado à nova designação, também nos Estados Unidos.

A decisão de Trump já deixou algumas "vítimas colaterais": na terça-feira, a Casa Branca proibiu a Associated Press (AP) de entrar na Sala Oval por não cumprir a ordem executiva e continuar a usar o termo universalmente utilizado "Golfo do México".

"Como agência de notícias global que distribui informação em todo o mundo, a AP deve garantir que os nomes de lugares e a geografia são facilmente reconhecíveis por todos os públicos", defendeu na terça-feira a agência noticiosa.

A secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, justificou hoje a medida contra a agência AP na sua conferência diária: "É um facto que o corpo de água na costa do Louisiana se chama Golfo da América e não compreendo porque é que alguns meios de comunicação social não querem chamar-lhe assim, [mas] as coisas são como são".

Leavitt gabou-se de que tanto a Google como a Apple mudaram o nome dos seus equipamentos.