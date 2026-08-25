Apresentado observatório internacional para medir nível de resistência à seca

Através de mapas interativos, governos e técnicos poderão explorar dados científicos, identificar pontos débeis e fixar prioridades na hora de conceberem políticas de prevenção.

A ferramenta, apresentada pela Aliança Internacional para a Resiliência à Seca, centraliza informação científica em quatro áreas - ambiente natural, economias, ambiente construído e comunidades.

Durante a apresentação, a diretora-geral para a Biodiversidade, Florestas e Desertificação de Espanha, Maria Jesús de Sancho, enfatizou que o observatório visa "dar melhor informação, evidência sólida e instrumentos práticos para passar da gestão reativa de crises para a resiliência pró-ativa".

Impulsionado por Espanha e Senegal, que copresidem à Aliança Internacional para a Resiliência à Seca, o projeto teve a colaboração de peritos da Comissão Europeia, Organização Meteorológica Mundial e da Universidade de Yale, nos Estados Unidos.

Na sessão de hoje da cimeira foi lançado igualmente um fundo de investimento para a resistência à seca.

Segundo a Organização das Nações Unidas (ONU), a seca aumentou 30% no mundo desde 2000 e afetará três em cada quatro pessoas em 2050.

A 17.ª Conferência das Partes da Convenção da ONU para o Combate à Desertificação (CO17) decorre até sábado em Ulan Bator, capital da Mongólia.