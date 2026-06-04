Mundo
Guerra no Médio Oriente
Aprovado projeto para limitar poderes de Trump
A Câmara dos Representantes dos EUA aprovou uma resolução que limita os poderes de Donald Trump em ações militares contra o Irão. Quatro republicanos juntaram-se aos democratas e garantiram assim a aprovação.
Trump volta a falar num acordo de paz durante o fim de semana.
O Presidente norte-americano, Donald Trump, qualificou esta quinta-feira como antipatriótica uma resolução dos deputados norte-americanos sobre a retirada dos Estados Unidos da guerra com o Irão, que disse perturbar as negociações com Teerão.
"Quem faria algo tão antipatriótico? Eles sabem bem em que ponto estão as negociações", escreveu Trump na rede social de que é proprietário, citado pela agência de notícias France-Presse (AFP).
"Quem faria algo tão antipatriótico? Eles sabem bem em que ponto estão as negociações", escreveu Trump na rede social de que é proprietário, citado pela agência de notícias France-Presse (AFP).