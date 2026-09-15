Aprovado relatório para levantamento da imunidade parlamentar do eurodeputado Francisco Assis

Em causa estão declarações de Francisco Assis proferidas em março de 2022, nas quais considerou que Alexandre Guerreiro “enxovalhava o Estado português e devia ser afastado da Presidência do Conselho de Ministros” onde era funcionário.





O eurodeputado, na altura presidente do Conselho Económico e Social (CES), afirmou que Alexandre Guerreiro era um "colaboracionista do autocrático e criminoso poder instalado no Kremlin", razão pela qual não podia "estar associado ao centro nevrálgico do poder político executivo português".





, que se tem distinguido pela sua posição pró-russa no que se refere à invasão da Ucrânia,