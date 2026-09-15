Aprovado relatório para levantamento da imunidade parlamentar do eurodeputado Francisco Assis

Aprovado relatório para levantamento da imunidade parlamentar do eurodeputado Francisco Assis

As autoridades portuguesas tinham pedido o levantamento da imunidade do eurodeputado do PS no âmbito de um processo em que é acusado por difamação pelo jurista e comentador Alexandre Guerreiro.

Andrea Neves - correspondente da RTP Antena 1 em Bruxelas / Adicionar como fonte informativa

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Em causa estão declarações de Francisco Assis proferidas em março de 2022, nas quais considerou que Alexandre Guerreiro “enxovalhava o Estado português e devia ser afastado da Presidência do Conselho de Ministros” onde era funcionário.

O eurodeputado, na altura presidente do Conselho Económico e Social (CES), afirmou que Alexandre Guerreiro era um "colaboracionista do autocrático e criminoso poder instalado no Kremlin", razão pela qual não podia "estar associado ao centro nevrálgico do poder político executivo português".

Alexandre Guerreiro, que se tem distinguido pela sua posição pró-russa no que se refere à invasão da Ucrânia, considerou que Francisco Assis tinha cometido "um crime de calúnia" e assegurou que a questão iria ser "resolvida em sede própria".
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