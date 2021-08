Aquecimento global agravou inundações na Alemanha e Bélgica

A ocorrência de tal episódio extremo nas regiões alemãs e belgas foi tornado possível em até nove vezes mais pelo aquecimento global devido à atividade humana, com pelo menos 20% de probabilidade suplementar, segundo os cientistas da World Weather Attribution (WWA), que junta peritos de vários institutos de investigação no mundo.Este foi o segundo estudo que aponta de forma clara para o papel do aquecimento global nas catástrofes que se têm multiplicado neste verão.O WWA tinha calculado que o manto de calor que sufocou o Canadá e o oeste dos EUA no final de junho era "quase impossível" sem as alterações climáticas.









Os efeitos devastadores - secas, incêndios ou inundações - já se fazem sentir através do mundo. Em 14 e 15 de julho, fortes inundações causadas pelas chuvas diluvianas provocaram pelo menos 190 mortos na Alemanha e 38 na Bélgica.A Alemanha vai afetar 30 mil milhões de euros à reconstrução das zonas sinistradas e a catástrofe colocou a questão da emergência climática no centro do debate público, a poucas semanas das eleições legislativas do fim de setembro para a sucessão da chanceler Angela Merkel.Para os 30 cientistas internacionais reunidos sob a bandeira da WWA, não há dúvidas: "" dos acontecimentos de julho, sublinhou, durante uma apresentação on-line, Frank Kreienkamp, do serviço meteorológico alemão, que dirigiu o estudo., sublinharam os investigadores.A multiplicação das precipitações é uma consequência esperada do aquecimento global, uma vez que um fenómeno físico faz aumentar a humidade da atmosfera em cerca de sete por cento por cada grau Celsius suplementar.





Episódios vão repetir-se





Os autores recorreram a diversos modelos para estimar como a subida da temperatura média global afetou o volume máximo de precipitações durante um ou dois dias nas regiões mais afetadas, as bacias dos rios Ahr e Erft, na Alemanha, e no vale de Meuse, na Bélgica. Mas também numa região mais vasta, cobrindo os dois países e os Países Baixos, afetados em menor medida.





Observaram também uma "tendência para um reforço", mesmo que permaneça uma "grande variabilidade" de um ano para outro. E avaliaram ainda a probabilidade de ocorrência na Europa Ocidental de um episódio como o de julho em uma vez em cada 400 anos. Ou seja, uma hipótese em 400 que uma catástrofe destas ocorra em cada ano.



Se o aquecimento prosseguir,, apontaram.

Em consequência, consideraram "importante saber como se reduz a vulnerabilidade a estes episódios e aos seus impactos", sublinhou um dos autores, Maarten van Aalst, diretor do Centro Climático da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho. Porque "infelizmente, as pessoas costumam estar preparadas... para o desastre anterior".