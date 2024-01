Arábia Saudita abre a primeira loja de bebidas alcoólicas em 70 anos

Esta loja em Riade surge num momento em que o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman, pretende tornar o reino um destino turístico e de negócios como parte de planos ambiciosos para afastar lentamente a sua economia do petróleo.Um diplomata adiantou esta quarta-feira à agência Associated Press (AP), sob condição de anonimato, queA mesma fonte descreveu o espaço como semelhante a uma loja "duty free" de luxo de um grande aeroporto internacional.por enquanto, acrescentou.Os funcionários da loja pediram aos clientes as suas identificações diplomáticas e que colocassem os seus telemóveis dentro de bolsas enquanto estivessem no espaço.As autoridades sauditas não responderam a um pedido de comentários sobre esta loja, de acordo com a AP.As regras foram descritas como destinadas a “restringir a importação descontrolada destes bens e bebidas especiais dentro das remessas diplomáticas” e entraram em vigor na segunda-feira, informou o jornal.



A Arábia Saudita proibiu o álcool desde o início dos anos 1950. O então rei Abdulaziz, monarca fundador da Arábia Saudita, interrompeu a sua venda após um incidente de 1951 em que um dos seus filhos, o príncipe Mishari, ficou embriagado e utilizou uma espingarda para matar o vice-cônsul britânico Cyril Ousman, em Jidá.