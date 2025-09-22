Arábia Saudita apela aos países que tomem "medida histórica" do reconhecimento da Palestina

"Apelamos aos outros países para que tomem uma medida histórica semelhante, que terá um impacto significativo no apoio aos esforços para a implementação da solução de dois Estados, alcançar a paz total no Médio Oriente e encontrar uma nova realidade em que a região possa desfrutar de paz, estabilidade e prosperidade", declarou o ministro dos Negócios Estrangeiros saudita, Faisal bin Farhan, no arranque da conferência sobre a solução dos dois Estados (Palestina e Israel), no âmbito da semana de alto nível da 80.ª Assembleia-Geral das Nações Unidas.

Momentos antes, o Presidente francês, Emmanuel Macron, tinha anunciado o reconhecimento formal de Paris do Estado da Palestina, uma decisão para promover a paz entre israelitas e palestinianos.

"Chegou o momento (...). Declaro que hoje a França reconhece o Estado da Palestina", afirmou o chefe de Estado francês.

Macron sublinhou que estava a ser "fiel ao compromisso histórico da França" no Médio Oriente, onde reconhece que Paris tem "uma responsabilidade histórica".

"Devemos fazer tudo para preservar a possibilidade de uma solução de dois Estados, com Israel e a Palestina a viverem lado a lado em paz e segurança", acrescentou.

Ainda no âmbito desta conferência, aguarda-se o reconhecimento por parte de Andorra, Bélgica, Luxemburgo, Malta e São Marino.

Na véspera do encontro na ONU, Portugal, Reino Unido, Canadá e Austrália reconheceram formalmente o Estado da Palestina.