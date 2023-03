Arábia Saudita diz-se pronta para mediar o conflito Rússia-Ucrânia

A viagem de Faisal bin Farhan à capital russa acontece duas semanas depois de ter visitado Kiev, na Ucrânia.





Depois da reunião, o ministro saudita dos Negócios Estrangeiros garantiu que Riade apoia os esforços internacionais para encontrar uma solução política para a crise.





“Afirmei a Sua Excelência o ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia que o Reino está disposto a envidar todos os esforços para mediar as partes”, afiançou o príncipe Faisal.





“Estamos em diálogo com todos os parceiros, incluindo Washington, sobre questões internacionais e a Arábia Saudita facilitou a troca de prisioneiros de guerra com a Ucrânia”, acrescentou.





Por sua vez o ministro russo dos Negócios Estrangeiros, Sergei Lavrov, reiterou que a Arábia Saudita e outros países desempenharam um papel fundamental na organização de trocas de prisioneiros com a Ucrânia. Lembrou que em setembro, a Rússia tinha libertado dez prisioneiros de guerra capturados na Ucrânia após esforços de mediação diplomática do príncipe herdeiro saudita Mohammed bin Salman.



Compromissos energéticos



Faisal também deixou claro o interesse em fortalecer e desenvolver relações com a Rússia a todos os níveis. Durante o encontro, a dupla abordou o tema dos mercados energéticos.







Faisal declarou que a Arábia Saudita coordena estreitamente com Moscovo os mercados de energia e está comprometida com o acordo da OPEP+ entre os membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados.







Durante as negociações, Lavrov enfatizou que o compromisso foi confirmado relativamente aos acordos que existem, principalmente no âmbito da OPEP+. Confere "que permanecerão totalmente em vigor até o final deste ano. Depois, os membros do grupo OPEP+ avaliarão a situação e tomarão novas decisões".





c/agências