Arábia Saudita entrega as primeiras dez cartas de condução a mulheres

Até agora, a Arábia Saudita era o único país no mundo em que as mulheres não podiam conduzir. As mulheres sauditas queixavam-se de serem obrigadas a depender de motoristas homens no seu dia-a-dia. Se fossem apanhadas ao volante, poderiam ser multadas ou presas. A proibição termina no dia 24 de junho. Mas as primeiras cartas já foram entregues.





Esperam-se que outras duas mil mulheres procurem exercer o seu direito de conduzir na próxima semana, de acordo com um comunicado de imprensa do Ministério de Cultura e Informação do país.



O anúncio aconteceu após a detenção de várias sauditas, durante manifestações ativistas a favor do direito das mulheres conduzirem. Alguns ativistas já foram libertados. Outros ainda estão detidos e aguardam julgamento, segundo o Ministério Público da Arábia Saudita.



Em setembro de 2017 o rei Salman declarou o fim da proibição de conduzir para as mulheres, no âmbito de algumas medidas influenciadas pelo príncipe herdeiro Mohammed bin Salman.



O príncipe inspirou uma série de mudanças para impulsionar a economia do reino e melhorar a vida dos sauditas. Entre os novos objetivos estão a abertura de cinemas – após 35 anos de proibição - e a promoção do emprego feminino.