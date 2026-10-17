Arábia Saudita executa cinco cidadãos pela prática de "crimes terroristas"

O Ministério do Interior saudita informou, em comunicado, que "foi executada uma sentença de morte de cinco cidadãos pela prática de crimes terroristas, incluindo: adesão a uma organização terrorista estrangeira; abertura de fogo contra pessoal, instalações e veículos de segurança utilizando armas e explosivos; posse de armas e munições reais; e fornecimento de apoio para financiar e executar operações terroristas dentro do Reino".

O comunicado não referiu, contudo, a que organização terrorista pertenciam os condenados, nem forneceu detalhes concretos sobre os atos em causa.

O organismo afirmou que os cinco detidos são cidadãos sauditas, contra os quais foi aberto um inquérito após a detenção, culminando na acusação formal pelos crimes.

"Após serem remetidos para o tribunal competente, este confirmou as acusações e condenou-os à morte como pena discricionária", acrescentou o comunicado.

A sentença tornou-se definitiva após recurso e posterior confirmação pelo Supremo Tribunal. Consequentemente, foi emitido um decreto real para a execução da pena legalmente estabelecida, informou o Ministério do Interior.

"Ao anunciar este facto, o Ministério do Interior reafirma o compromisso do Governo do Reino da Arábia Saudita com a manutenção da segurança, a realização da justiça e a aplicação da lei islâmica (Sharia)", prosseguiu.

Além disso, o Ministério advertiu "aqueles que cogitem cometer tais atos de que enfrentarão a punição legal correspondente".

As autoridades sauditas executaram pelo menos 356 pessoas em 2025, estabelecendo um novo recorde no país quanto ao maior número de execuções num só ano, segundo a Amnistia Internacional e outras organizações.