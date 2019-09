Arábia Saudita. Guarda-costas do rei assassinado por amigo traiçoeiro

RTP30 Set, 2019, 17:24 | Mundo

Segundo os meios de comunicação sauditas, o general Abdulziz al-Fagham foi assassinado a tiros pelo seu amigo Mamdouh al-Ali, após ter eclodido entre ambos uma “disputa pessoal” na casa de um amigo comum na cidade de Jeddah, na costa do Mar Vermelho.





O desentendimento entre os dois amigos culminou na morte do guarda-costas do rei, que sucumbiu aos tiros de al-Ali. Desta briga também saíram feridos o irmão do dono da casa, bem como um trabalhador filipino.







Segundo a polícia, o suspeito trancou-se dentro de casa e recusou render-se, acabando por ser morto no tiroteio com a polícia. Cinco agentes de segurança foram feridos pelos "tiros indiscriminados" de al-Ali.





Os relatórios oficiais não revelaram exatamente o que desencadeou o assassinato de al-Fagham, nem nenhuma informação adicional sobre o autor dos tiros. Dois sobrinhos do guarda-costas confirmaram no Twitter que o tio foi morto por um "amigo traiçoeiro".





Al-Fagham era o guarda-costas pessoal em quem o rei Salman mais confiava, tendo anteriormente protegido o seu meio-irmão, o falecido rei Abdullah. Apelidado de "muleta do rei", era frequentemente fotografado ao lado do monarca de 83 anos, que seguia de perto durante as suas deslocações ao estrangeiro e nos vários eventos públicos por todo o reino.







Autoridades sauditas e cidadãos do país homenagearam Al-Fagham no Twitter. O conselheiro sénior da Corte Real Turki al-Sheikh considerou-o "um herói". O chefe do Gabinete Particular do Príncipe Herdeiro Mohammed bin Salman, Bader al-Asaker, elogiou o guarda-costas morto pelo seu "serviço sincero" à Família Real.