Arábia Saudita interceta um míssil e drones lançados pelos Huthis

"As defesas aéreas intercetaram e destruíram dois drones lançados pela milícia terrorista Huthi em direção à região de Riade", informou o porta-voz da coligação, na rede social X.

O mesmo porta-voz anunciou ainda a interceção de um míssil balístico disparado contra Khamis Mushait, uma cidade no sudoeste da Arábia Saudita que alberga uma importante base aérea.

Os Huthis, aliados do Irão, confirmaram ter atacado o reino.

"Apesar da força, da magnitude e do impacto da operação, as nossas forças armadas consideram-na apenas um ensaio em pequena escala para uma escalada em grande escala", escreveu na rede social Hezam Alasad, membro do gabinete político dos Huthis.

Na sexta-feira, o Paquistão confirmou estar a organizar uma reunião urgente com os chefes militares da Turquia e da Arábia Saudita para ativar o acordo de defesa conjunta e defender Riade da escalada de ataques dos Huthis.

"Os ministros discutiram planos para convocar uma reunião urgente dos chefes de Estado-maior dos três países para explorar formas de auxiliar o Reino [da Arábia Saudita] ao abrigo do Acordo de Defesa Conjunta de Meca, que estipula que um ataque contra qualquer um dos seus membros será considerado um ataque contra todos", disse Islamabad em comunicado.

A reunião foi anunciada após conversações realizadas em Nova Iorque entre os ministros dos Negócios Estrangeiros dos três países: o príncipe Faisal bin Farhan, da Arábia Saudita, Ishaq Dar, do Paquistão, e Hakan Fidan, da Turquia, à margem da Assembleia Geral das Nações Unidas.

A Arábia Saudita anunciou na quinta-feira ter intercetado e destruído seis mísseis balísticos Huthis que se dirigiam para Taif e Yanbu, tendo o líder da lei religiosa, o Grande Mufti da Arábia Saudita, apelado aos soldados para que estejam prontos para defender a nação, avançou a agência de notícias estatal saudita.

Os Huthis, um movimento político-militar xiita que surgiu no norte do Iémen, têm aumentado os ataques à Arábia Saudita, no âmbito da guerra dos Estados Unidos contra o Irão e o reacendimento dos combates no Iémen.

Em julho, declararam um bloqueio naval à Arábia Saudita, mas a ofensiva intensificou-se drasticamente este mês, com ataques maiores que culminaram em bombardeamentos direto contra Riade e o porto estratégico de Yanb, por onde os sauditas exportam petróleo desde que o estreito de Ormuz foi fechado, na sequência da guerra no Irão.

Os Huthis também ameaçaram diretamente os EUA, avisando que atacarão alvos norte-americanos na região caso Washington intervenha nos combates.