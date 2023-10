Arábia Saudita pede fim imediato de escalada "sem precedentes" entre palestinianos e Israel

"A Arábia Saudita está a acompanhar de perto a escalada sem precedentes entre as fações palestinianas e as forças de ocupação israelitas, que resultou num aumento da violência", afirmou o Ministério dos Negócios Estrangeiros saudita, num comunicado.

"O reino pede contenção de ambos os lados, apela à cessação imediata da escalada e à proteção dos civis", acrescentou.

Israel declarou estado de guerra e bombardeou pelo ar várias instalações do Hamas na Faixa de Gaza no início da sua operação "Espadas de Ferro", em resposta ao múltiplo ataque surpresa que a milícia palestiniana lançou esta manhã contra o território israelita.

Segundo fontes israelitas e palestinianas, pelo menos 22 pessoas morreram em Israel devido aos múltiplos ataques do Hamas, enquanto pelo menos uma dúzia de palestinianos morreram em Gaza devido aos bombardeamentos de retaliação israelitas.

A Arábia Saudita tem imposto como condição a Israel a criação de um Estado Palestiniano nos territórios ocupados por aquele país em 1967 e lembrou "que alertou repetidamente para os perigos de a situação explodir devido à continuidade da ocupação e aos repetidos ataques e provocações israelitas", acrescentou na nota.

Pediu também que "a comunidade internacional assuma as suas responsabilidades e trabalhe para relançar um processo de paz credível que conduza ao estabelecimento de dois Estados (Palestina e Israel) para estabelecer a paz na região" do Médio Oriente.

Após os ataques, o primeiro-ministro israelita declarou que Israel está "em guerra" com o Hamas e que vai vencer essa guerra.

As milícias de Gaza continuam a lançar foguetes e as sirenes de ataque aéreo não pararam de soar durante toda a manhã nas cidades do sul e centro de Israel, incluindo Telavive e Jerusalém.

Em Jerusalém, os civis deixaram as ruas desertas, muitos deles abrigaram-se em "bunkers", enquanto numerosas tropas patrulham e inspecionam minuciosamente as ruas, parques e estacionamentos de centros comerciais.