Arábia Saudita registou maior número de sempre de peregrinos a Meca em 2023

O ministro saudita da Peregrinação, Tawfiq Rabia, disse hoje, em conferência de imprensa, que o reino árabe recebeu "o maior número de peregrinos da sua história", referindo "mais de 13 milhões" de peregrinos e visitantes.

Existem vários projetos em curso para desenvolver a infraestrutura em Meca, num valor que ultrapassa os 5.000 milhões de riais sauditas (cerca 1.217 milhões de euros), referiu ainda, acrescentando que o seu ministério está a acompanhar a execução dos projetos e tem interesse em concluí-los de acordo com calendários específicos.

A grande peregrinação, ou Hajj, a Meca celebrou-se em junho com a participação de quase dois milhões de fieis muçulmanos de todo mundo, pela primeira vez sem restrições impostas pela covid-19 desde há três anos.

O "hajj", um dos pilares do Islão, começa quando os muçulmanos circundam a Caaba sete vezes no sentido anti-horário e é obrigatório pelo menos uma vez na vida para todos os muçulmanos durante a Festa do Sacrifício ou Eid al-Adha.

A Umra, ou peregrinação pequena a Meca, pode realizar-se em qualquer altura do ano.