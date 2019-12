Arábia Saudita. Restaurantes deixam de ser obrigados a separar homens e mulheres

Este domingo, o ministro dos Municípios da Arábia Saudita declarou que os restaurantes não são mais obrigados a ter entradas diferentes para homens e mulheres. A partir de agora cabe aos próprios restaurantes decidir se querem ou não fazer a divisão.



Desde que Mohamed bin Salman foi coroado, em 2017, que têm sido feitas várias reformas sociais no país.



No início deste ano, as mulheres sauditas foram autorizadas a pedir os seus passaportes e a viajar para o estrangeiro sem ser necessária uma permissão dos maridos. No ano passado, foram foi permitido às mulheres tirarem a carta de condução.



Estas reformas sociais têm sido alvo de vários elogios pela comunidade internacional, acompanhados por várias manifestações dentro do próprio país, uma vez que várias ativistas dos direitos das mulheres, incluindo aquelas que lutaram pela licença de condução, continuam presas.