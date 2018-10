Arábia Saudita: xeque ao rei e o príncipe herdeiro

Joana Raposo Santos - RTP31 Out, 2018, 20:42 | Mundo

Ahmed bin Abdulaziz terá voado desde Londres até Riade na terça-feira, sendo recebido pelo sobrinho no aeroporto. De acordo com o diário norte-americano The New York Times, o único irmão vivo do rei saudita Salman bin Abdulaziz Al-Saud temia regressar ao país de origem desde que fez comentários públicos que foram vistos como críticas ao príncipe herdeiro, considerado o verdadeiro poder do reino.



“O seu regresso indica que estão a acontecer manobras dentro da família real”, declarou Gregory Gause, especialista da Arábia Saudita na Universidade do Texas. “Algo está a passar-se”.



Para David Hearst, editor do website britânico de notícias Middle East Eye, a chegada do príncipe Ahmed poderá ser um inconveniente para o príncipe herdeiro. “Ahmed quer ter um papel nas mudanças do país. Ou planeia ser ele próprio a representar um papel num novo arranjo ou pretende ajudar a escolher uma alternativa a Mohammed bin Salman”, avançou à estação árabe Al Jazeera.



"Símbolo do descontentamento"



"Estrangulado e desmembrado"



Com 76 anos, Ahmed bin Abdulaziz é uma das figuras mais antigas da família real, apesar de representar um “símbolo do descontentamento” em relação à mesma, acredita Hearst.Foi vice-ministro do Interior durante várias décadas e chegou a ser ministro em 2012, ano em que se reformou e passou a viver em Londres. Foi nessa cidade britânica que, em setembro deste ano, foi filmado a dirigir-se a manifestantes num tom crítico ao reino saudita.O regresso de Ahmed bin Abdulaziz acontece quase um mês após o jornalista Jamal Khashoggi ter sido morto no consulado saudita em Istambul, onde se dirigiu para recolher documentos necessários ao seu futuro casamento, não tendo voltado a sair do edifício.Desde então, a Arábia Saudita tem sido pressionada a esclarecer os pormenores sobre o desaparecimento do jornalista. A 19 de outubro o país admitiu publicamente que Khashoggi estava morto e, cerca de uma semana depois, declarou que o jornalista foi vítima de uma luta que ocorreu dentro do consulado.Esta quarta-feira, o procurador de Istambul confirmou oficialmente que Khashoggi foi estrangulado momentos após ter entrado no consulado saudita e que o seu corpo foi posteriormente "desmembrado e destruído".A recente revelação deu-se após um encontro entre Irfan Fidan, procurador de Istambul, e o seu homólogo saudita, Saud al-Mojeb. Antes de partir, Mojeb convidou os investigadores turcos a visitar Riade para partilharem as provas que recolheram até ao momento e para investigarem, sob a supervisão saudita, os suspeitos do assassínio.Até agora, a Turquia tem-se recusado a partilhar os vídeos e ficheiros de áudio relacionados com a morte do jornalista, levantando suspeitas de que estas provas possam ter sido obtidas enquanto o serviço secreto turco espiava as comunicações dos oficiais sauditas.