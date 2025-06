Área ardida no Brasil superou média histórica em 62% em 2024

Os dados, obtidos a partir do mapeamento de marcas dos incêndios com imagens de satélite, mostraram que, em 2024, a ação do fogo no território brasileiro concentrou-se entre os meses de agosto e outubro, com 72% da área queimada no país.

A Amazónia brasileira registou a maior área queimada no ano passado de toda a série histórica do Mapbiomas iniciada em 1985.

De acordo com os dados recolhidos pela organização não-governamental, a maior floresta tropical do planeta apresentou aproximadamente 15,6 milhões de hectares queimados, um valor 117% superior à sua média histórica.

Essa área correspondeu a 52% de toda área afetada pelo fogo no Brasil em 2024, tornando a Amazónia como o principal epicentro dos incêndios no período.

"O fogo não é um elemento natural da dinâmica ecológica das florestas amazónicas. As áreas queimadas que marcaram o bioma em 2024 são resultado da ação humana, especialmente em um cenário agravado por dois anos consecutivos de seca severa", afirmou Felipe Martenexen, coordenador de mapeamento do bioma Amazónia do MapBiomas.

"A combinação entre vegetação altamente inflamável, baixa humidade e o uso do fogo criou as condições perfeitas para a propagação do mesmo em larga escala, levando a um recorde histórico de área queimada na região", acrescentou.

O relatório do Mapbiomas também destacou que um quarto (24%) do território brasileiro ardeu pelo menos uma vez entre 1985 e 2024, período em que 206 milhões de hectares foram afetados pelo fogo com intensidades diferentes em cada um dos seis biomas brasileiros.

Além disso, nas últimas quatro décadas, 69,5% da área queimada no território do país ocorreu em vegetação nativa (514 milhões de hectares). Porém, no ano de 2024 essa percentagem subiu para 72,7% (21,8 milhões de hectares).

A nível nacional, 64% da área afetada pelo fogo em todo o Brasil ardeu mais de uma vez entre 1985 e 2024.